Из зала суда: житель Измаила за вандализм получил 4 года тюрьмы

Жителя Измаильского района Одесской области осудили за надругательство над могилами.

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

«Решением суда 31-летнему злоумышленнику назначили четыре года лишения свободы с испытательным сроком в два года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в октябре 2020 года правоохранители разоблачили жителя одного из сёл Измаильского района, который повредил надгробную плиту ради трёх металлических балок.

Полицейские сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.3 ст.297 (надругательство над могилой, совершённое из корыстных побуждений) и, собрав все необходимые доказательства, направили обвинительный акт в суд.

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года на окраине Одессы, в Сквере партизанской Славы, расположенном между улицами Горизонтальной, Нескучной, Бородинской и Аркаса, вандалы разбили памятник партизанам.

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