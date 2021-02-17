В Будапеште украинские моряки пришли на помощь австрийским коллегам

Команда теплохода «Оренбург» ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» помогла австрийскому каравану барж, который врезался в опору моста в Будапеште.

Об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп в Facebook.

Инцидент произошёл 12 февраля на Дунае в акватории города Будапешт.

Караван барж, который проводил теплоход Greifenstein австрийской судоходной компании Donaudampfschifffahrtsgesellschaft (DDSG), столкнулся с опорой моста Ракоци.

Коллегам помогли выйти из ситуации украинцы — команда теплохода «Оренбург» ЧАО «Украинское Дунайское пароходство».

«Оказание помощи в беде — древняя морская традиция, соблюдение которой является честью и обязанностью капитана и команды судна. Спасибо украинской команде за профессионализм и человечность», — написала посол, опубликовав снимки с места инцидента.

Как сообщала Одесса News, 20 января пять граждан Украины с затонувшего сухогруза Arvin, спасённых турецкими береговыми службами, вернулись в Одессу.

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