В Будапеште украинские моряки пришли на помощь австрийским коллегам

Команда теплохода «Оренбург» ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» помогла австрийскому каравану барж, который врезался в опору моста в Будапеште.
Об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп в Facebook.
Инцидент произошёл 12 февраля на Дунае в акватории города Будапешт.
Караван барж, который проводил теплоход Greifenstein австрийской судоходной компании Donaudampfschifffahrtsgesellschaft (DDSG), столкнулся с опорой моста Ракоци.
Коллегам помогли выйти из ситуации украинцы — команда теплохода «Оренбург» ЧАО «Украинское Дунайское пароходство».
«Оказание помощи в беде — древняя морская традиция, соблюдение которой является честью и обязанностью капитана и команды судна. Спасибо украинской команде за профессионализм и человечность», — написала посол, опубликовав снимки с места инцидента.
Как сообщала Одесса News, 20 января пять граждан Украины с затонувшего сухогруза Arvin, спасённых турецкими береговыми службами, вернулись в Одессу.
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