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Афинский Акрополь засыпало снегом

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Не только Одесса страдает этой зимой от обильных снегопадов. На сей раз досталось столице Греции и её главной достопримечательности.

Под воздействием циклона «Медея» выпало большое количество снега, покрывшего многие города, в том числе Афины.

Жители и гости греческой столицы делятся потрясающими фотографиями заснеженного Акрополя и улиц города.

Однако при всей этой красоте, падение температуры привело к смерти по меньшей мере трёх человек, в греческие лагеря для беженцев отправлены обогреватели, спальные мешки и одеяла.


Как передает международное агентство Рейтер, в полицию поступило почти 250 звонков от людей, которые оказались заблокированными в своих домах и машинах.
В Афинах оказались перекрыты дороги, нарушена работа общественного транспорта.

Ожидается, что в течение этой недели в стране потеплеет.

Фото: Instagram

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