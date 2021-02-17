Афинский Акрополь засыпало снегом

Не только Одесса страдает этой зимой от обильных снегопадов. На сей раз досталось столице Греции и её главной достопримечательности.

Под воздействием циклона «Медея» выпало большое количество снега, покрывшего многие города, в том числе Афины.

Жители и гости греческой столицы делятся потрясающими фотографиями заснеженного Акрополя и улиц города.



Однако при всей этой красоте, падение температуры привело к смерти по меньшей мере трёх человек, в греческие лагеря для беженцев отправлены обогреватели, спальные мешки и одеяла.





Как передает международное агентство Рейтер, в полицию поступило почти 250 звонков от людей, которые оказались заблокированными в своих домах и машинах.

В Афинах оказались перекрыты дороги, нарушена работа общественного транспорта.



Ожидается, что в течение этой недели в стране потеплеет.



Фото: Instagram

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