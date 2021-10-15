В Эгейском море украинский сухогруз столкнулся с греческим судном

В Эгейском море столкнулись украинский сухогруз Hoverla A и греческое рыболовецкое судно.

Об этом сообщает UMS со ссылкой на Fleetmon.

Отмечается, что сухогруз Hoverla A столкнулся с греческим рыболовным судном в Эгейском море к западу от острова Агиос Эфстратиос. Украинское судно направлялось из Алжира в Неа Карвали на севере Греции, к востоку от Салоников.

«Оба судна в день аварии пришли в греческий порт Мирина, Лемнос, в сопровождении спасательной шлюпки. Сообщения о повреждениях обоих судов пока не поступали», — говорится в сообщении.

По данным издания, последний раз Hoverla A находился в Украине 25 сентября. Тогда судно вышло из Николаевского порта, с терминала «Никморсервис». На борту сухогруза были 3 тыс. тонн экспортной стальной продукции.

Кстати. Hoverla A — сухогруз под флагом Молдовы, построен в 2006 году. Порт приписки — Джурджулешты (Молдова). Дедвейт — 3 732 тонн.

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