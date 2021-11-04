Сухогруз THUNDER с украинцами на борту вышел из строя в Южно-Китайском море

Сухогруз THUNDER, на борту которого находится 50 тысяч тонн угля, вышел из строя в Южно-Китайском море.

Об этом сообщает USM со ссылкой на Maritime Bulletin.

Отмечается, что судно направлялось из Индонезии в Китай, когда у сухогруза отказал двигатель. Экипаж не смог справиться с проблемой и подал сигнал бедствия.

«На помощь сухогрузу направился буксир SAR, он отбуксировал судно на якорную стоянку в Гонконге. По состоянию на 2 ноября, судно THUNDER всё так же остаётся на якорной стоянке в ожидании устранения поломки», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что на борту сухогруза находится 21 член экипажа. Среди них – граждане Украины, России и Индонезии.

Как сообщала Одесса News, 25 октября российский военный корабль «Вице-адмирал Кулаков» в Гвинейском заливе пришёл на помощь экипажу контейнеровоза «Люция», следовавшего из Того в Республику Камерун с 20 украинцами-членами экипажа на борту.

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