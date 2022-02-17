В Украину доставили ещё 160 тысяч тонн угля

В ночь на 17 февраля в Украину прибыл корабль из 160 тыс. тонн угля для ОАО «Центрэнерго».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В ночь с 16 на 17 февраля к причалу ГП «МТП «Южный» пришвартовалось судно MARAN EXCELLENCE. Один из самых больших балкеров (сapesize), дедвейт (максимально допустимая загрузка) которого составляет более 180 тыс. тонн, доставил в Украину 160 тыс. тонн высококачественного колумбийского угля для нужд генерации ПАО «Центрэнерго». Выгрузка угля началась на глубоководном причале», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судно успешно прошло по дополнительному безопасному коридору в украинский порт и прибыло в пункт назначения с соблюдением графика. Центрэнерго ожидает прибытия ещё двух кораблей из 214 тыс. тонн угля до конца февраля.

Кстати. Запасы угля на складах теплоэлектростанций по состоянию на 14 февраля 2022 года составили 736,7 тыс. тонн, что на 6% больше по сравнению с 7 февраля.

Как сообщала Одесса News, для безопасного захода торговых судов в украинские порты определён морской коридор с подтверждённой глубиной на уровне 15-22,5 м, который позволяет обходить зону военных учений Российской Федерации.

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