Кухонный комбайн значительно облегчит жизнь любой хозяйке

Кухонный комбайн — устройство, которое может заменить добрую половину кухонной бытовой техники.

Наличие такого прибора может значительно облегчить жизнь любой хозяйке. Более того, запчасти к кухонному комбайну Philips, которые могут понадобиться в случае поломки устройства, можно приобрести по низким ценам в интернет-магазине Мастер Плюс.

Мы же, в свою очередь, расскажем о наиболее полезных насадках для данной бытовой техники.

ТОП полезных насадок для кухонного комбайна:

Блендер

Такая составляющая для кухонного комбайна является одной из лучших и незаменимых для приготовления самых разных блюд. При этом не все модели устройств оснащены такой комплектующей, в ряде случаев её придется покупать отдельно. Польза данной насадки обусловлена следующим потенциалом:

возможность готовить еду для детей;

приготовление пюре, коктейлей, смузи и т. д.;

возможность измельчения льда для охлаждающих напитков.

При этом все эти действия можно осуществить буквально за несколько секунд.



Мясорубка

Данная насадка нужна для измельчения мяса с помощью различных видов ножей. Принцип действия кухонного комбайна с такой составляющей полностью идентичен обычной электромясорубке.

Соковыжималка

Вариантов такой насадки несколько, но большая часть из них представляет собой обычный пресс для цитрусовых. Некоторые виды кухонных комбайнов оснащены специальными гаджетами для выжимания сока, работающими по принципу центрифуги, но такие встречаются достаточно редко.



Замешиватель теста

Не все комбайны по умолчанию продаются с этой составляющей. Выглядит она как изогнутый крюк, который способен замешивать тесто разной консистенции.



Нарезка картофеля фри

Такая насадка может нарезать картошку на подходящие для картофеля фри кусочки одинаковой формы. При этом данный тип нарезания можно использовать не только для картофеля, он также подойдёт для нарезки моркови, свеклы и т. д.



Шинковка

Эта насадка идеально справится с тем, чтобы нашинковать целую головку капусты. Если вы любите голубцы, то её покупка значительно ускорит и упростит готовку.