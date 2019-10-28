Стадион «Черноморец» в Одессе снова выставили на продажу

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в очередной раз выставляет на продажу центральный одесский стадион «Черноморец» по стартовой цене — 733 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Следующие торги по продаже центрального стадиона «Черноморец» запланированы на 14 ноября 2019 года… Торги пройдут по голландской модели. Пул состоит из нежилых зданий центрального стадиона «Черноморец», размещаемых в Одессе по адресу ул. Маразлиевская, 1/20, и прав требования по договорам, которые заключены с юридическими лицами в количестве 40 шт. Все активы находятся на балансе АО «ИМЭКСБАНК». Начальная цена реализации – 733 250 376,15 грн», — говорится в сообщении.

В Фонде гарантирования отмечают, что общая площадь нежилой недвижимости, размещённой в историческом центре Одессы, продаётся единым лотом — 80 289 м2.

Последняя полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 году. Стадион «Черноморец» позволяет разместить на трибунах более 34 000 человек. Значительная часть трибун защищены от осадков.

Как сообщала Одесса News, ФГВФЛ получил стадион «Черноморец» в качестве залога по кредитам, которые выдал обанкротившийся «Имэксбанк». Это очередная попытка ФГВФЛ продать указанные объекты. За несколько месяцев до признания неплатёжеспособным Имэксбанка из него были выведены ликвидные залоги, а единственным обеспечением по договорам на сумму 8,3 млрд грн стал футбольный стадион «Черноморец». Ранее Фонд гарантирования уже пытался продавать стадион, однако покупателей так и не нашлось.

Отметим, что стартовая цена продажи этого лота состоянием на 20 июня 2018 года составляла 911,916 миллионов гривен.