Свитолина в Китае выиграла у второй «ракетки» мира

Первая «ракетка» Украины, спортсменка родом из Одессы Элина Свитолина с победы начала в понедельник Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) Shiseido WTA Finals Shenzhen в Шэньчжэне (Китай).

Восьмая теннисистка рейтинга WTA обыграла Каролину Плишкову из Чехии, которая является второй в мире — 7:6 (14:12), 6:4, сообщает XSport.

Соперницы провели на корте 1 час 55 минут.

«На старте первой партии Элина и Каролина обменялись брейками, после чего поочёредно брали геймы на своей подаче. На тай-брейке Свитолиной понадобилось 7 сетболов, чтобы записать партию в свой актив. Во втором сете украинка со счёта 2:0 проиграла следующие 3 гейма, но затем сделала брейк и довела матч до победы, отыграв два брейкпоинта в заключительном гейме.

Почти за два часа, проведённых на корте, украинка выполнила два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-поинта. Плишкова семь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала два брейка», — говорится в сообщении спортивного издания.

Элина Свитолина заработала 305 тысяч долларов за сегодняшнюю победу над Каролиной Плишковой.

Свитолина и Плишкова выступают в Фиолетовой группе WTA Finals вместе с Бьянкой Андрееску (Канада, 4) и Симоной Халеп (Румыния, 5).

Следующий матч украинка проведёт 30 октября против Андрееску.

Красную группу составили Эшли Барти (Австралия, 1), Наоми Осака (Япония, 3), Петра Квитова (Чехия, 6) и Белинда Бенчич (Швейцария, 7). Здесь уже по одной победе имеют Барти и Осака.

На стадии полуфиналов 2 ноября сыграют по две лучшие теннисистки каждой из групп. Финал пройд`т в воскресенье, 3 ноября.

Как сообщала Одесса News, в прошлом сезоне победительницей Итогового турнира WTA, который проходил в Сингапуре, была Свитолина. Украинка выиграла все пять матчей — у Квитовой, Плишковой и датчанки Каролин Возняцки (в группе), Бертенс из Нидерландов (в полуфинале) и американки Слоун Стивенс (в финале).