Свитолина в Китае выиграла у второй «ракетки» мира

Первая «ракетка» Украины, спортсменка родом из Одессы Элина Свитолина с победы начала в понедельник Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) Shiseido WTA Finals Shenzhen в Шэньчжэне (Китай).

Восьмая теннисистка рейтинга WTA обыграла Каролину Плишкову из Чехии, которая является второй в мире — 7:6 (14:12), 6:4, сообщает XSport.

Соперницы провели на корте 1 час 55 минут.

«На старте первой партии Элина и Каролина обменялись брейками, после чего поочёредно брали геймы на своей подаче. На тай-брейке Свитолиной понадобилось 7 сетболов, чтобы записать партию в свой актив. Во втором сете украинка со счёта 2:0 проиграла следующие 3 гейма, но затем сделала брейк и довела матч до победы, отыграв два брейкпоинта в заключительном гейме.

Почти за два часа, проведённых на корте, украинка выполнила два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-поинта. Плишкова семь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала два брейка», — говорится в сообщении спортивного издания.

👏👏 Through in two! @ElinaSvitolina defeats Pliskova, 7-6(12), 6-4, at the

Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/NvuiIkJmcN

