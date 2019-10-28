В Одессе отмечают 75-летие освобождения Украины от нацистов

28 октября по случаю 75-летия освобождения Украины от нацистских оккупантов состоялась церемония возложения венков и цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т. Шевченко в Одессе.

Как сообщает официальный сайт города, в торжествах приняли участие мэр Одессы Геннадий Труханов, руководство города и области, ветераны, депутаты, дипломаты, представители различных родов войск Вооружённых Сил Украины, а также служащие различных служб и ведомств Украины, воспитанники Поста №1, одесситы.

Возложение сопровождалось оружейным салютом.

Отмечается, что в течение октября в социальных центрах запланировано проведение информационных лекций, концертов, в библиотеках — оформление книжных выставок, тематических часов, бесед, тренингов, патриотических акций, в школах — воспитательных часов. Школьники встретятся с ветеранами Второй мировой войны, посетят Военно-исторический музей Южного оперативного командования, музей «Мемориал героической обороны Одессы «411-я батарея» и музей «Аллея Славы» Центра военно-патриотического воспитания учащейся молодёжи «Пост № 1».

Кроме того, ветеранам войны г. Одессы будет предоставлена адресная помощь.

Фото: «Одесса»