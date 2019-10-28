На взломанном сайте Президента Грузии появилось фото Саакашвили

МВД Грузии начало расследование после взлома в понедельник утром веб-сайта президента страны Саломе Зурабишвили.

Об этом сообщает Грузия Online.

«Хакеры разместили на сайте президента Грузии фотографию экс-президента страны Михеила Саакашвили с надписью «I`ll be back» («Я вернусь»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следственные мероприятия ведутся в интенсивном режиме. Возбуждено уголовное дело по статьям 284 (самовольное проникновение в компьютерную систему) и 286 (посягательство на компьютерные данные или компьютерную систему) УК Грузии.

Кроме сайта президента, кибератаке подверглись сайты десятков учреждений, среди них информационные агентства, органы местного самоуправления, суды Грузии.