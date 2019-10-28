Сам себе режиссёр: 25-летний одессит инсценировал собственное ограбление

25-летний житель Одессы сообщил в Приморский отдел полиции о том, что на него напали неизвестные, избили и отобрали рюкзак с личными вещами и диплом о высшем образовании.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции в Одесской области.

«В ходе досудебного расследования, начатого по заявлению «потерпевшего» по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины, полицейские выяснили, что молодой человек придумал историю об ограблении, потому что боялся признаться родителям в том, что ещё на втором курсе был отчислен из вуза, так и не получив высшего образования», — говорится в сообщении.

Дело о «грабеже» правоохранители закрыли, а мужчине объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.