На Пасху в Одесской области полиция усилит меры по охране общественного порядка

Для обеспечения безопасности жителей и гостей региона на улицах населённых пунктов будет увеличено количество автомобильных и пеших полицейских нарядов.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что, в первую очередь, полицейские будут патрулировать общественные места и дежурить возле культовых сооружений, которые сотрудники управления взрывотехнической службы и кинологического центра проверят на наличие опасных предметов.

«Призываем граждан не нарушать нормы действующего законодательства и требований, установленных правовым режимом военного положения. В частности, правил комендантского часа, который в ночь Светлого Христова Воскресения в Одесской области не изменится, то есть будет действовать с 24 до 5 часов», — говорится в сообщении.

Полиция просит также обязательно реагировать на сигналы воздушной тревоги даже при проведении культовых обрядов, а при необходимости обращаться к находящимся рядом полицейским или на спецлинию «102».

Одесса News информировала о проведении мэром Одессы Геннадием Трухановым рабочего совещания по подготовке города к празднованию Пасхи.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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