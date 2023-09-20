В ликвидации масштабного пожара в Одесской области спасателям помогала полиция

19 сентября в посёлке Ивановка Березовского района Одесской области на открытой территории, порывами ветра очень быстро распространился пожар, существовала угроза домам жителей, учебному заведению, трансформаторам, другим объектам инфраструктуры.

По сообщению Главного управления Нацполиции в Одесской области, первыми по вызову граждан прибыли полицейские. Они бросились на помощь людям, эвакуировали полсотни жителей из помещений, располагавшихся вплотную к огню, и подручными средствами начали ликвидировать пожар.

«Казалось, что пламя было быстрее нас, но совместными усилиями с пожарными и жителями нам удалось потушить его, не дав перейти на сооружения и не допустив тяжёлых последствий», — рассказал начальник отдела полиции №1 Березовского районного отдела полиции Александр Кучугура, и призвал граждан неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности: не сжигать сухую растительность, не оставлять непогашенными спички и окурки.

Одесса News информировала о возгорании 17 сентября 2023 года тепловоза на железнодорожном перегоне Кулевча-Сарата в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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