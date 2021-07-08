В «Паутину» киберполиции попались 47 человек, в т. ч. из Одессы за создание детского порно

Киберполицейские разоблачили 47 злоумышленников во время проведения спецоперации под условным названием «Паутина», направленной на противодействие распространению в Интернете порнографии с участием детей.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Следственные подразделения Нацполиции провели 47 обысков и изъяли более 18 терабайт противоправного контента, разоблачили 47 фигурантов.

В частности, в Одессе правоохранители разоблачили пятерых местных жителей в возрасте от 39 до 45 лет, которые создали более 300 сайтов, куда загружали видео и фото порнографического характера, в том числе с участием детей.

Жителю Одесской области объявили о подозрении в развращении несовершеннолетних. 24-летний мужчина знакомился в Интернете с детьми с целью дальнейших встреч и совершения действий сексуального характера.

Также вполицейскую «Паутину» попали представители Киева, Хмельницкой области, которые в мессенджере продавали противоправный контент, получаемый от детей путём их шантажа и запугивания в социальных сетях.

Открыто 57 уголовных производств по ст.149 (торговля людьми), ст.152 (изнасилование), ст. 155 (совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), ст.156 (развращение несовершеннолетних), ст.301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов), ст.301-1 (получение доступа к детской порнографии, её приобретение, хранение, изготовление, сбыт и распространение) Уголовного кодекса Украины.

По четырём фактам правоохранители завершили досудебные расследования и направили в суд обвинительные акты.

Как сообщала Одесса News, в июне 2021 года Одесская областная прокуратура сообщила о подозрении 5 членам организованной преступной группы в незаконном распространении изображений, кино- и видеопродукции порнографического характера, в частности, детской порнографии, через сеть Интернет.

Фото и видео: Нацполиция Украины

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