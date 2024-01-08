В Одесской области непогода набирает обороты

На севере Одесской области 8 января непогода набирает обороты и усугубляет ситуацию на дорогах.

По информации Главного управления Нацполиции в Одесской области на Любашевском направлении уже затруднено движение транспорта.

Отмечается, что после дождя начал падать снег, на дорогах образовался гололёд.

По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра, дождь с переходом в снег, налипание мокрого снега, гололедица, значительное понижение температуры воздуха и сильные порывы ветра ожидаются сегодня по всей территории региона.

Правоохранители обеспечивают безопасность дорожного движения и просят водителей, которые находятся в пути, быть очень внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, а в случае необходимости звонить на спецлинию «102».

Коммунальные службы Одессы ранним утром проводили работы по чистке дождеприёмников. В настоящее время подтопления магистральных улиц не зафиксированы, — информирует Telegram-канал «Одесса. Официально».

Одесса News сообщала, что 5 января в связи с ухудшением погодных условий и понижением температуры воздуха мэр Одессы Геннадий Труханов провёл заседание Оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды, на котором рассмотрены дополнительные меры с целью обеспечения жизнедеятельности города.

Фото: «Одесса», ГУ НП в Одесской области

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