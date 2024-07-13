В Одессе задержали очередного поджигателя автомобиля военнослужащей

Полиция Одессы задержала поджигателя автомобиля военнослужащей. Фигурант получил заказ на уничтожение авто, за которое ему обещали 80 тыс. грн. Вместо этого он получил 937 гривен и указание ожидать следующей задачи, но уже в Киеве.

Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Одесской области.

«Ночью 23 июня в Пересыпском районе Одессы злоумышленник облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг припаркованный во дворе принадлежавший военнослужащей Mercedes-Benz. Горящий автомобиль он сфотографировал, чтобы отправить подтверждение выполненной задачи заказчику, и скрылся с места совершения преступления. Пожар потушили пожарные, которых вызвали местные жители. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что преступление совершил 28-летний горожанин, самовольно покинувший воинскую часть, где нёс службу по призыву. В марте он был осуждён за сделки с наркотиками, за что суд взыскал с него 17 тыс. грн штрафа, а ныне является фигурантом трёх уголовных производств, начатых по факту незаконного обращения с оружием, приобретение наркотиков и кражу телефона.

«Задержанный сообщил, что в одном из мессенджеров получил заказ на поджог автомобиля. Кому она принадлежит, не спрашивал. За эту задачу обещали 80 тысяч гривен. Впрочем, после его исполнения на банковскую карту сбросили всего 937 гривен, а на телефон – сообщение, что его приглашено в столицу «работать» дальше», — рассказал начальник отдела полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 Игорь Страшной.

Под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона следователи сообщили правонарушителю о подозрении по ч. 2 ст. 263 – ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения, ч. 2 ст. 309 – незаконное приобретение и хранение особо опасного психотропного вещества без цели сбыта, совершённом в течение года после осуждения по этой статье, ч. 4 ст. 185 – кража, совершённая в условиях военного положения, и ч. 2 ст. 194 – умышленное повреждение чужого имущества, совершённое путём поджога, Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 605 тысяч гривен. Материалы будут переданы в Государственное бюро расследований.

Одесса News информировала, что на днях полицейские разоблачили правонарушителя, который под заказ поджёг машину в Черноморске Одесской области.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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