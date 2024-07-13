В Кабмине Украины подтвердили, что прожиточный минимум заморожен

В Кабинете Министров Украины подтвердили, что прожиточный минимум, от которого зависит размер социальных выплат в Украине, повышать и уменьшать не будут.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью изданию Mind.

«Откровенно скажу, что сейчас мы заморозили прожиточный минимум, хотя он является недостаточным по сравнению с нынешними потребностями социума. Но и уменьшать его никто не будет, это невозможно», – сказала она.

Жолнович также подчеркнула, что сокращения соцвыплат не планируют: «Скорее мы можем не слишком повышать их размер».

По её словам, сейчас министерство сотрудничает с Всемирным банком, чтобы на 2025 год увеличить размер соцпомощи малоимущим.

Для справки. Рада приняла Госбюджет Украины Украины на 2024 год в ноябре прошлого года. Он предусматривал два повышения минимальной зарплаты в Украине: с 1 января – до 7100 грн в месяц, а с 1 апреля – до 8000 грн в месяц.

Одесса News информировала, что 3 июля 2024 года вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк заявила о бюджетной декларации Кабинета Министров Украины на 2025–2027 годы, поданную в Верховную Раду, в которой предусматривается фиксация размера прожиточного минимума и минимальной зарплаты на уровне 2024 года.

Фото: Mind

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