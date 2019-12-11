Кабмин предложит Верховной Раде повысить прожиточный минимум

Кабинет министров одобрил проект Закона Украины, который позволит в дальнейшем повысить прожиточный минимум по предварительным расчётам до 4200 гривен в месяц.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Ранее каждое повышение прожиточного минимума добавляло средства не только тем, кто в них нуждался. Повышение автоматически увеличивало государственные платежи, штрафы, плату за определённые виды государственных услуг и прочее. Отмена этой архаичной советской нормы позволит, наконец, начать настоящую борьбу с бедностью в Украине», — сказал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

В Кабмине убеждены, что это решение позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей.

Кстати. В Украине с 1 декабря выросли прожиточный минимум и минимальная пенсия. Сейчас прожиточный минимум составляет 2102 гривны для трудоспособных (было 2007), 1638 для лиц, утративших трудоспособность (было 1564), 1779 для детей в возрасте до 6 лет (было 1699) и 2218 для детей с 6 до 18 лет (было 2118).