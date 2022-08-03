Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков.

Ответ был опубликован на сайте Главы государства 2 августа.

Президент поблагодарил всех, кто подписал петицию, за активную гражданскую позицию.

«В современном мире уровень демократичности общества измеряется в том числе и политикой государства, направленной на обеспечение равных прав для всех граждан. Каждый гражданин является неотделимой частью гражданского общества, на него распространяются все права и свободы, закреплённые в Конституции Украины», – отметил Зеленский.

В своём ответе он указал на украинское семейное законодательство и обратил внимание, что в Конституции закреплено: брак основывается на добровольном согласии мужчины и женщины.

В условиях военного времени Конституция Украины не может быть изменена, констатировал Президент.

«В то же время правительство нарабатывало варианты решений относительно легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнёрства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека. В соответствии со ст. 116 Конституции Украины, Кабинет Министров Украины принимает меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина. Учитывая это, я обратился к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах», – добавил Зеленский.

Как сообщала Одесса News, петиция с призывом легализовать однополые браки в Украине была обнародована 3 июня, к 9 июля она набрала более 25 тыс. голосов, необходимых для того, чтобы попасть на рассмотрение к Президенту.

«В настоящее время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар», – писала автор петиции Анастасия Савенко.

Объяснялось, что из-за того, что однополые пары не могут зарегистрировать брак, они не могут реализовать ряд других прав, в том числе совместно владеть имуществом как супруги, наследовать имущество своего партнёра, совместно воспитывать детей. Кроме того, в случае смерти одного из пары другой (или другая) не может взять под опеку ребёнка умершего, так как официально не является прямым родственником ему.

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