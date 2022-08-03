Заммэра Одессы забрался на крышу Театра музкомедии, чтобы опровергнуть фейк

Очередной фейк российской пропаганды – военная техника на крыше Одесского театра музыкальной комедии — пришлось опровергнуть и.о. заместителя городского головы Олегу Брындаку.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса официально».

По словам Олега Брындака, он прибыл в театр, чтобы показать, что одесские учреждения культуры не участвуют в боевых действиях и не используются военными.

«Мы развенчиваем очередной миф российского агрессора, который пытается оправдать свои действия по уничтожению гражданских объектов и украинцев», — добавил он.

Разоблачая дезинформацию, распространяемую министерством обороны оккупанта, Брындак на крыше театра сказал: «В стенах этого театра всегда раздавался смех и всегда уважали юмор, но шутки, прозвучавшие от российского минобороны, вынуждают нас находиться не в зале театра, а здесь».

Как сообщала Одесса News, мэр Одессы неоднократно опровергал фейки, распространяемые российской пропагандой.

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