В Одессе выступит BLACK SEA ORCHESTRA с рождественским концертом

17 декабря в Одесском театре музыкальной комедии им. М. Водяного гость — BLACK SEA ORCHESTRA.

Классическая музыка остаётся популярной всегда. Особенно, если её мотивы узнаваемы благодаря любимым новогодним и рождественским фильмам.

Особая праздничная атмосфера, улыбки и тёплая ностальгия украсят холодный зимний вечер. Симфоническое шоу «Рождественские истории» — это тёплое завершение столь сложного для всех нас года.

Такое музыкальное событие может произойти только раз в году.

Приходите к 16 часам.

Стоимость билетов от 250 до 420 гривен. Их можно купить здесь.

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