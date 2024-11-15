Музыка Гайдна и Перголези прозвучит в Одесской облфилармонии

16 ноября в Большом зале областной филармонии концерт с участием учеников Художественной хоровой школы им. С.К.Крыжановского ии Художественной школы №2 имени Глазунова в сопровождении Камерного оркестру филармонии под руководством Владимира Дикого.

В программе: Й. Гайдн, концерт Ре-мажор для фортепиано с оркестром, 1 ч. в исполнении лауреата всеукраинских и международных конкурсов Анастасии Полуниной ); Дж. Б. Перголези Духовная кантата Stabat Mater в исполнении сводного хора двух художественных школ под руководством Елены Иванченко.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 16 часам.

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