Шольц позвонил Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц 15 ноября провёл телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ, пишет издание ГОРДОН.

Отмечается, что Шольц осудил российскую агрессию против Украины и призвал Путина её прекратить и вывести оккупационные войска с украинской территории.

Шольц также призвал Путина к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и прочного мира» и подчеркнул в разговоре «непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в мирном процессе».

По словам канцлера, Германия будет поддерживать Украину в её обороне от российской агрессии «столько, сколько потребуется».

Как указали в немецком правительстве, перед звонком Путину Шольц предварительно поговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским и сделает это ещё раз после беседы с Путиным.

По информации Reuters, разговор Шольца с Путиным продлился около часа. В последний раз они общались по телефону в декабре 2022 года.

В Кремле разговор Путина и Шольца прокомментировали. Было сказано, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, Путин и Шольц провели подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине.

«Возможные договорённости по Украине должны исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта», — заявил Путин Шольцу и констатировал «беспрецедентную деградацию российско-германских отношений, указав Шольцу, что нынешняя ситуация в Украине стала прямым результатом агрессивной политики НАТО.

Путин в разговоре с Шольцем проинформировал об «усилиях» РФ по деэскалации и поиску мирных развязок кризиса на Украине, заявил Шольцу, что «РФ открыта к возобновлению переговоров по Украине, которые были прерваны киевским режимом».

Путин и Шольц условились, что по итогам разговора их помощники будут на связи.

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