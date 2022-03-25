Шольц в шестой раз получил ответ Путина «нет» на призыв уйти из Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе очередного телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвал как можно скорее добиться прекращения огня в Украине после вторжения России, которое началось 24 февраля.

Об этом говорится в сообщении официального представителя федерального правительства Германии Штеффена Хебештрайта, опубликованном на сайте ведомства, пишет издание Гордон.

«Федеральный канцлер Олаф Шольц сегодня вновь позвонил президенту РФ Владимиру Путину и узнал о текущем состоянии усилий России и Украины по поиску дипломатического решения. Канцлер призвал президента России к скорейшему прекращению огня и улучшению гуманитарной ситуации», – рассказал Хебештрайт.

Как отмечается на сайте Кремля, при обсуждении ситуации вокруг Украины «внимание было сконцентрировано на проблематике ведущихся переговоров российских и украинских представителей».

«Путин изложил ряд соображений в контексте принципиальных позиций Российской Федерации на этих переговорах», – указано в сообщении.

По словам Хебештрайта, после разговора с Путиным Шольц провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«[Канцлер ФРГ] услышал его оценку текущей ситуации и переговорного процесса. Они договорились поддерживать тесный контакт», – подчеркнул спикер правительства Германии.

Кстати. В марте Путин и Шольц созванивались уже шесть раз, последний их разговор состоялся 18 марта. Шольц говорил с Путиным почти час и призывал «президента России к скорейшему прекращению огня, улучшению гуманитарной ситуации и прогрессу в поиске дипломатического решения конфликта». Путин в ответ заявил Шольцу о «нереалистичных предложениях» Украины на переговорах с Россией.

Как сообщала Одесса News, Президент Франции Эмманюэль Макрон 22 марта провёл восьмой по счёту телефонный разговор с Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация в Украине.

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