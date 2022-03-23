Макрону в восьмой раз не удалось убедить Путина прекратить огонь по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон 22 марта провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация в Украине.

Об этом сообщает RFI.

По информации из Елисейского дворца, разговор длился около часа, однако в ходе его Макрону не удалось уговорить Путина пойти на прекращение огня.

«Договорённости пока нет, но президент (Макрон. — Ред.) по-прежнему убеждён в необходимости продолжать свои усилия… Нет другого выхода, кроме прекращения огня и добросовестных переговоров России с Украиной. Президент Республики стоит рядом с Украиной», — говорится в пресс-релизе Елисейского дворца.

Отмечается, что это уже восьмой телефонный разговор Макрона с Путиным после полномасштабного вторжения России в Украину.

Пресс-служба Кремля ограничилась коротким сообщением об этом разговоре, указав, что он состоялся «по инициативе французской стороны» и был посвящён «ситуации в Украине, включая текущие переговоры» между российскими и украинскими представителями.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проходящие фактически ежедневно переговоры между Украиной и РФ продвигаются очень сложно. Он также поблагодарил всех международных посредников, которые борются за Украину.

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