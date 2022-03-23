Некоторым одесситам 23 марта отключат свет

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на распределительной подстанции «Курортный» будет прекращена подача электроэнергии некоторым потребителям Одессы.

Об этом сообщает ДТЭК «Одесские электросети».

Так, 23 марта с 10:00 до 17:00 не будет света по таким адресам:

Экономический переулок, 1, 3, 5

ул.Ивана Франко, 28а, 29, 29/, корп. 2, 29а, 29б, корп. 1, 29б, корп. 2, 31, 32, 33, 33а, 34, 34а, 35, 35а, 36а, 37, 37/, корп. 2, 38, 38б, 39А, 40а, 40б, 40б, корп. 1, 40в, 40в, корп. 2

Ивана Франко пер., 12, 14, 15, 16, 17, 19

Кондрашина, 25, 27, 29, 31, 31-А, 33, 35, 37, 39А, 41, 43, 43а

Педагогическая, 2, 5, 7, 16, 16/16А, 16а, 18, 20

Петрашевского, 7-А, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19

Клубничный пер., 20, 24/2, 24/3, 24/4, 24А, 25, 25а, 27, 29

Фонтанская дорога, 6, корп. 2, 16/, корп. 1, 16/, корп. 2, 16/, корп. 3, 16/, корп. 4, 16/, корп. 5, 16/, корп. 6, 16/2, 16/5,31, 59, 59/, корп. 1, 59а, 61, 63, 43, 45, 47, 47Б, 51, 51а, 51Б, 53, 55, 55/, корп. 1, 55А, 55А/, корп. 1, 55в, 55В/, корп. 1, 55г, 55Д, 55ж, 57, 57А, 59, 59А

Штурвальная, 3, 5, 7, 9, 9/, корп. 1, 11, 11А, 13, 13а

Педагогический пер., 5, 5А

Северный пер., 3, 4а, 8, 10, 12

Клубничная, 20

Посмитного, 20, 22

Тополевая, 1, 1, корп. 5, 3, 5, 7, 9, 17.

Адреса юридических лиц, по которым не будет света, смотрите здесь.

По информации ДТЭК «Одесские электросети», её бригады продолжают работать в аварийно-восстановительном режиме и готовы оперативно возвращать свет в дома клиентов в случае отключений из-за боевых действий.

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