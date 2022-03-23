Некоторым одесситам 23 марта отключат свет

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на распределительной подстанции «Курортный» будет прекращена подача электроэнергии некоторым потребителям Одессы.
Об этом сообщает ДТЭК «Одесские электросети».
Так, 23 марта с 10:00 до 17:00 не будет света по таким адресам:
- Экономический переулок, 1, 3, 5
- ул.Ивана Франко, 28а, 29, 29/, корп. 2, 29а, 29б, корп. 1, 29б, корп. 2, 31, 32, 33, 33а, 34, 34а, 35, 35а, 36а, 37, 37/, корп. 2, 38, 38б, 39А, 40а, 40б, 40б, корп. 1, 40в, 40в, корп. 2
- Ивана Франко пер., 12, 14, 15, 16, 17, 19
- Кондрашина, 25, 27, 29, 31, 31-А, 33, 35, 37, 39А, 41, 43, 43а
- Педагогическая, 2, 5, 7, 16, 16/16А, 16а, 18, 20
- Петрашевского, 7-А, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19
- Клубничный пер., 20, 24/2, 24/3, 24/4, 24А, 25, 25а, 27, 29
- Фонтанская дорога, 6, корп. 2, 16/, корп. 1, 16/, корп. 2, 16/, корп. 3, 16/, корп. 4, 16/, корп. 5, 16/, корп. 6, 16/2, 16/5,31, 59, 59/, корп. 1, 59а, 61, 63, 43, 45, 47, 47Б, 51, 51а, 51Б, 53, 55, 55/, корп. 1, 55А, 55А/, корп. 1, 55в, 55В/, корп. 1, 55г, 55Д, 55ж, 57, 57А, 59, 59А
- Штурвальная, 3, 5, 7, 9, 9/, корп. 1, 11, 11А, 13, 13а
- Педагогический пер., 5, 5А
- Северный пер., 3, 4а, 8, 10, 12
- Клубничная, 20
- Посмитного, 20, 22
- Тополевая, 1, 1, корп. 5, 3, 5, 7, 9, 17.
Адреса юридических лиц, по которым не будет света, смотрите здесь.
По информации ДТЭК «Одесские электросети», её бригады продолжают работать в аварийно-восстановительном режиме и готовы оперативно возвращать свет в дома клиентов в случае отключений из-за боевых действий.
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