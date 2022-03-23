23 марта из Одессы назначен бесплатный эвакуационный рейс в Ужгород

Укрзализныця опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на среду, 23 марта.

Об этом сообщают Украинские железные дороги.

Так, согласно графика, дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32. Эвакуационные рейсы бесплатные.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте УЗ.

23 марта будут ходить пригородные поезда в таких направлениях:

Одесса – Вапнярка – Одесса,

Одесса – Балта – Одесса,

Одесса – Раздельная – Одесса,

Одесса – Мигаево,

Одесса — Каролино-Бугаз — Одесса,

Одесса – Колосовка – Одесса.

23 марта возобновляется движение пригородных поездов на участке Одесса-Главная – Каролино-Бугаз – Одесса-Главная.

Поезда будут курсировать по следующему графику:

Поезд №6342: отправление со станции Каролино-Бугаз в 06:04, прибытие на станцию ​​Одесса-Главная в 07:53.

Поезд №6304: отправление со станции Одесса-Главная в 08:44, прибытие на станцию ​​Каролино-Бугаз в 10:43.

Поезд №6343: отправление со станции Каролино-Бугаз в 10:51, прибытие на станцию ​​Одесса-Главная в 12:37.

Поезд №6310: отправление со станции Одесса-Главная в 17:43, прибытие на станцию ​​Каролино-Бугаз в 20:04

На участке Белгород-Днестровский – Каролино-Бугаз и Каролино-Бугаз – Белгород-Днестровский поезда курсировать не будут.

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