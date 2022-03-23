23 марта из Одессы назначен бесплатный эвакуационный рейс в Ужгород

Укрзализныця опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на среду, 23 марта.
Об этом сообщают Украинские железные дороги.
Так, согласно графика, дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32. Эвакуационные рейсы бесплатные.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте УЗ.
23 марта будут ходить пригородные поезда в таких направлениях:
- Одесса – Вапнярка – Одесса,
- Одесса – Балта – Одесса,
- Одесса – Раздельная – Одесса,
- Одесса – Мигаево,
- Одесса — Каролино-Бугаз — Одесса,
- Одесса – Колосовка – Одесса.
23 марта возобновляется движение пригородных поездов на участке Одесса-Главная – Каролино-Бугаз – Одесса-Главная.
Поезда будут курсировать по следующему графику:
- Поезд №6342: отправление со станции Каролино-Бугаз в 06:04, прибытие на станцию Одесса-Главная в 07:53.
- Поезд №6304: отправление со станции Одесса-Главная в 08:44, прибытие на станцию Каролино-Бугаз в 10:43.
- Поезд №6343: отправление со станции Каролино-Бугаз в 10:51, прибытие на станцию Одесса-Главная в 12:37.
- Поезд №6310: отправление со станции Одесса-Главная в 17:43, прибытие на станцию Каролино-Бугаз в 20:04
На участке Белгород-Днестровский – Каролино-Бугаз и Каролино-Бугаз – Белгород-Днестровский поезда курсировать не будут.
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