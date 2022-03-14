Минобороны Великобритании: Россия отрезала Украину от морской торговли

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что корабли ВМС России отрезали торговые пути Украины от Международной морской торговли.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

По данным английского оборонного ведомства, российские военно-морские силы установили удалённую блокаду Черноморского побережья Украины, фактически изолировав Украину от международной морской торговли. Блокировку осуществляют несколько военных кораблей в Чёрном и Азовском морях.

Как сообщала Одесса News, 8 марта Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Великобритании.

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