В плен сдался заместитель командира взвода армии РФ, выросший в Одессе

В Киевской области с оружием и боеприпасами сдался в плен заместитель командира реактивно-артиллерийского взвода российской армии, который вырос в Одессе и имеет там родственников. Вместе с ним такое решение принял и ефрейтор из Бурятии.

Об этом в Facеbook сообщила пресс-служба командования Десантно-штурмовых войск Вооружённых сил Украины, передаёт Одесса News.

«На днях, в Киевской области подразделениям Десантно-штурмовых войск ВС Украины добровольно сдались в плен с оружием и боеприпасами два военнослужащих нам уже хорошо известной 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознамённой бригады 29-й общевойсковой армии. В частности, заместитель командира реактивно-артиллерийского взвода старшина Галяминских Александр Владимирович (02.01.1981 г. г. Прага, Чехословакия) и стрелок мотострелкового взвода ефрейтор Максимов Максим Андреевич (30.03.1990 г. Кяхтинский район, Республика Бурятия)», — говорится в сообщении.

По их словам (а говорят почти все пленные оккупанты одинаково), они не знали, что едут убивать мирное население Украины, а просто «заблудились» во время учений.

Попав под прицельный обстрел подразделений Вооружённых Сил Украины, экипаж покинул свою повреждённую БМП-2 на обочине дороги и разбежались по лесам.

Отмечается, что несколько дней горе-воины бродили по Полесью без еды и воды, чувствуя постоянный голод, холод и усталость. Учитывая все сложившиеся обстоятельства, они решили добровольно сдаться в плен.

«Кстати, старшина Галяминских вырос в городе Одесса, в 1999 году окончил мореходное училище. Пока там проживают его родной брат Андрей и дядя Валерий Александрович. Кроме того, его жена Лидия – коренная одесситка, у которой там тоже осталось много родственников: мама – Галина Анатольевна, тётя Люда и другие близкие люди – Татьяна, Ольга и Сергей», — говорится в сообщении.

«Интересно, а они знали, что их «зятёк-вояка» собирался крыть «Градами» украинских детей, женщин и пожилых людей, их же самих и когда-то свой родной город Одессу? И чтоб они на это ответили?», — вопрошает пресс-служба десантников.

Как сообщала Одесса News, советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал украинских военных гуманно обращаться с пленными российскими солдатами.

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