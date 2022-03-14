CNN опубликовало первое фото острова Змеиный после вторжения врага

Обнародована первая чёткая спутниковая фотография одесского острова Змеиный после его бомбардировки российскими военными.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

«На фотографии, сделанной компанией Maxar Technologies в воскресенье, видны повреждения некоторых зданий в результате ударов российских войск, а также российский военный корабль, стоящий на якоре в море», — говорится в статье.

Отмечается, что часть Змеиного покрыта снегом, но всё равно заметны воронки от взрывов по всей территории острова.

Эксперты Maxar определили, что российское военное судно вблизи острова – это большой десантный корабль проекта 775, на борту которого может разместиться более 300 человек и спецтехника.

Как сообщала Одесса News, 24 февраля агрессор вёл обстрелы с корабельных вооружений и применил боевую авиацию против пограничников и воинов ВСУ на острове Змеиный в Чёрном море. По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен. Сообщалось, что на острове погибли 13 украинских пограничников, отказавшихся сдаться оккупантам.

Впоследствии российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь военнослужащих Украины, находившихся на Змеином.

Ещё в августе 2021 года ввысказывалось мнение многими украинскими и зарубежными военными аналитиками, что россияне могут попытаться высадиться на острове Змеиный.

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