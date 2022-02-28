Украинские военные с острова Змеиный живы, они в российском плену

Украинские военные с острова Змеиный живы, сейчас они находятся в российском плену.

Об этом сообщают Военно-морские силы Вооружённых сил Украины в Facebook.

«О морских пехотинцах и пограничниках, которых взяли в плен российские оккупанты на острове Змеиный. Мы очень рады узнать, что наши побратимы живы и с ними всё хорошо. Но российская пропаганда пытается раскрутить «новость» о том, что якобы власти Украины «забыли», «похоронили» своих подчинённых», — говорится в сообщении.

В ВМС подчеркнули, что морпехи дважды смело отразили нападения российских оккупантов. Из-за нехватки БК они не смогли продолжить защиту острова.

«В свою очередь оккупанты «забыли» сообщить о том, что они полностью разбили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны и т. д. Соответственно, связь со Змеиным была прервана. Многократные попытки связаться с личным составом и узнать его судьбу были напрасны. А постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили отправить подмогу за морскими пехотинцами», — подчеркивается в сообщении.

Также в ВМС заявляют, что 26 февраля, получив информацию, что на о.Змеиный среди украинских защитников могут быть погибшие и раненые, к острову с целью выполнения гуманитарной миссии было направлено гражданское судно «Сапфир» для помощи пострадавшим. Вместе с экипажем согласились выйти отцы Василий Вирозуб, Александр Чоков и их помощники.

«Но их незаконно захватили россияне. Незаконный захват гражданского судна — некомбатанта, не выполнявшего никакого военного задания, является нарушением правил и обычаев войны, международного гуманитарного права», — говорится в сообщении.

Украина требует от РФ немедленного освобождения незаконно захваченных граждан Украины.

Также ВСУ обращаются к мировому сообществу, к верующим всех церквей с просьбой принять все возможные меры воздействия на РФ для возвращения украинских граждан.

Как сообщала Одесса News, на острове погибли 13 украинских пограничников, отказавшихся сдаться российским оккупантам. Впоследствии российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь военнослужащих Украины, находившихся на Змеином.

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