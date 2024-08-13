Зеленский впервые сообщил об операции ВСУ в Курской области России

Президент Украины Владимир Зеленский провёл 12 августа заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором впервые было озвучено о проведении военной операции ВСУ на территории страны-агрессора.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Самое важное – был доклад главкома Александра Сырского относительно наших оборонных действий на фронте и операции в Курской области. Благодарны всем солдатам и командирам за стойкость и решительные действия. Среди прочего, поручили министру внутренних дел, другим членам правительства, СБУ подготовить гуманитарный план для территории проведения операции», – заявил Зеленский.

До этого он прямо не говорил, что Украина ведёт там наступательную операцию, но отмечал, что Россия принесла войну в Украину и «должна чувствовать, что ею сделано».

Зеленский показал видео с заседания. На нём Сырский сказал, что под контролем украинских войск около 1 тысячи кв. километров территории России.

«Это, в частности, районы, из которых российская армия наносила удары по нашей Сумщине. На сегодня и с 1 июня это уже почти 2100 обстрелов территории Сумской области. Поэтому наши операции – сугубо вопрос безопасности для Украины, освобождение пограничья от российских военных», — сказал Зеленский во время вечернего видеообращения.

Кроме того, на заседании Ставки был доклад первого вице-премьер–министра экономики Юлии Свириденко.

Увеличивается доля украинского производства в государственных закупках. Правительство готовит для украинских предприятий длительные, прогнозируемые контракты на 5–10 лет, сообщил Президент по результатам Ставки.

«Мы должны так действовать, чтобы наше, украинское, производство, несмотря ни на что, получало необходимую поддержку. Правительству поручено увеличить долю украинского производства в государственных закупках, и это должны быть долгосрочные контракты – на 5-10 лет. Обязательно сделаем», — отметил Глава государства.

Координационному штабу, Главному управлению разведки Минобороны, Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел президент дал поручение подготовить чёткую и прозрачную стратегию возвращения украинцев из российского плена.

«Я хочу отдельно поблагодарить каждое наше подразделение, которое пополняет обменный фонд для нас, для Украины. Это важно для нас – вернуть всех наших людей из российского плена. И сегодня на Ставке поручено структурам, занимающимся обменами – а это ГУР, СБУ и МВД – максимально активно общаться с родными украинских пленных. Прозрачно объяснять им, как формируются списки на обмен, кого можно вернуть сейчас. В общем, поручено представить чёткую стратегию возвращения наших людей из российского плена. На следующей Ставке должен быть соответствующий доклад», — подчеркнул Зеленский.

Министерству обороны и дипломатам поручено предоставить перечень необходимых действий со стороны Украины, чтобы получить разрешение партнёров на использование дальнобойного оружия для защиты украинской территории, рассказал Зеленский.

«Это то, что может приблизить справедливое завершение этой войны, а также спасти тысячи жизней украинцев от российского террора. Совершенно справедливо уничтожать российских террористов там, где они есть, там, откуда они наносят свои удары. Российские военные аэродромы, русская логистика. Мы видим, какую пользу для приближения мира это может принести. Россию нужно принуждать к миру, если уж Путин так хочет и дальше воевать. На следующей Ставке Министр обороны Украины и представители дипломатической службы должны представить соответствующий перечень шагов по дальнобойности», — обратил внимание членов Ставки Зеленский.

Одесса News информировала о предыдущем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего 9 августа 2024 года, в ходе которого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал о ситуации по всем главным направлениям фронта.

Фото и видео: Зеленский/Telegram

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy