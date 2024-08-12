Минобороны ФРГ: Украина может использовать немецкое оружие как хочет

Оружие, предоставленное Германией украинской стороне, с момента его передачи становится собственностью Украины и может быть использовано им так, как Киев считает нужным и правильным.

Об этом заявил на брифинге в понедельник спикер Министерства обороны ФРГ Арно Коллац, сообщает Укринформ.

По мнению Коллаца, для Минобороны не стоит вопрос законности действий на территории Курской области: международное право предусматривает возможность ради защиты собственного государства ведения военных действий на территории страны-агрессора.

Следовательно, по его словам, это не предполагает каких-либо специальных условий использования оружия, предоставленного Бундесвером.

«После того, как оружие из Германии было передано в распоряжение Украины, оно уже принадлежит Украине, это – украинское оружие… Нет никаких препятствий, так что Украина свободна в выборе возможностей», — заявил офицер, добавив, что Украина при этом обязана соблюдать международное право.

Однако, Коллац уточнил, что использование дальнобойного оружия – другой политический вопрос, но в этом случае о таком речь не идёт.

Заместитель представителя Федерального правительства Вольфганг Бюхнер, в свою очередь, сказал, что Берлин интенсивно консультируется с ближайшими союзниками и с правительством в Киеве относительно «специфических вооружённых систем», которые использует Украина.

Бюхнер не стал давать оценку операции в Курской области, отметив, что военная ситуация постоянно меняется, с места событий поступают «противоречивые и кое-где намеренно сфальсифицированные новости».

Это очень тайная операция, «подготовленная без обратной связи», добавил он, отметив, что всё указывает на то, что речь идёт об ограниченной операции, следовательно, оценивать её рано.

Как сообщала Одесса News, по мнению депутата Бундестага, эксперта в области оборонной политики, бывшего полковника Генштаба Бундесвера Кизеветтера, «успехи Украины в Курской области имеют не только символическое значение, но и военно-стратегический или хотя бы оперативный эффект».

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