Где эта улица: имя Амвросия Ждахи появилось на карте Одессы

В 1883-1885 гг. в Одессе гастролировала первая украинская профессиональная театральная труппа. Её возглавляли Михаил Старицкий, написавший известную пьесу «За двумя зайцами», и отец украинского театра Марко Кропивницкий, в честь которого назван один из украинских городов, а эскизы украинских исторических костюмов и народной одежды для спектаклей этого театра выполнял молодой талантливый одессит Амвросий Ждаха.

Впечатлённые работами художника, украинские деятели культуры стали обращаться к одесскому художнику проиллюстрировать их произведения.

В частности, Ждаха оформлял и музыкальные труды. Последнее и стало толчком к делу жизни одесского художника.

Родился Ждаха 18 (6 по ст. ст.) декабря 1855 года в Измаиле. Отец – Андрей Ждаха, происходил из задунайских запорожцев, мать – Ульяна Смаглий, родом из села Лелекивка на Киевщине. Когда западный Буджак на время вновь отошёл к Османской империи (по Парижскому трактату 1856 г.), Ждахи перебрались в Очаков. Затем семья переехала в Одессу, которая на долгие годы стала для Амвросия Андреевича родным городом.

Рисовать Амвросий Ждаха начал с шести лет. Во время учёбы в Одесском уездном училище он по воскресеньям посещал бесплатные рисовальные классы Общества изящных искусств. В 1873 году А.А. Ждаха поступил в Елисаветградское кавалерийское юнкерское училище. Это было время, когда в Елисаветграде зарождался украинский театр.

Там-то и познакомился А. Ждаха с КАропивницким и И.Карпенко-Карым, посещал их драматический кружок. В феврале 1875 году члены драмкружка осуществили постановку “Вечерниц” композитора П. Нищинского. Возможно, именно участие вместе с десятью другими юнкерами в этом спектакле явилось для Амвросия Ждахи переломным этапом – любовь к искусству взяла верх над желанием посвятить себя военному делу.

Кавалерийское училище А.А. Ждаха окончил в 1875 году, однако от дальнейшей военной карьеры отказался. В 1880 году он принял решение поступать в Петербургскую академию художеств, для чего сдал экстерном экзамены за гимназический курс. Недостаток материальных средств не позволил талантливому юноше уехать в Петербург, и он весь 1881 год посещал Школу рисования и черчения Одесского общества изящных искусств.

А.А. Ждаха плодотворно сотрудничал с одесским архитектором Аркадием Дмитриевичем Тодоровым, художником Менциоле, для которых делал не только чертежи, но и акварели иконостасов, икон для храмов Херсонеса, Новочеркасска, Батума.

В 1921-1924 гг. художник преподавал рисование и черчение в Одесской торгово-промышленной школе, а в 1924-1926 гг. читал спецкурс украинского декоративно-прикладного искусства в Политехникуме изобразительных искусств. А.А. Ждаха был членом Художественного общества им. К.К.Костанди; активно сотрудничал с этнографо-лингвистической секцией Одесской краеведческой комиссии Всеукраинской Академии наук, выступил одним из инициаторов создания музея “Степова Україна”, которому передал в дар часть своей коллекции древностей. Также художник собирал старинные монеты и оружие, был владельцем уникальной библиотеки (книги по истории, истории искусств, археологии и др.).

Амвросий Андреевич — автор уникальных серий почтовых карточек с рисунками, начальными словами и нотами к украинским народным песням.

Первые две серии открыток вышли в 1911-1912 гг. и были распроданы моментально. Изданию следующих серий помешала мировая война, к сожалению, оригиналы карточек пока не найдены.

Открытки Ждахи были очень популярны в народе. И не случайно, ведь они передавали украинские обряды, народные обычаи, поверья.

В настоящее время коллекция открыток хранится в Одесском краеведческом музее.

Также Амвросий Ждаха – автор большого количества иллюстраций стихов Тараса Шевченко. В 2019 году подарочное издание «Кобзаря» было оформлено именно рисунками Ждахи, и было признано лучшей книгой.

Умер Амвросий Андреевич 8 сентября 1927 года в Одессе. Похоронен на Втором Христи­ан­ском кладбище.

В честь Амвросия Ждахи в Одессе переименована улица в Киевском районе, ранее именовавшаяся улицей основателя неорусского стиля, художника Васнецова.

Одесса News информировала о переименовании площади Льва Толстого в Одессе в площадь «дедушки еврейской литературы Менделе Мойхер-Сфорима.

Одесса News информировала о переименовании в июле 2024 года трёх одесских улиц в честь павших украинских воинов: бывшего переулка Короленко в переулок Игоря Балмагии (младшего сержанта, погибшего в 2023 году на передовой), бывшей улицы Толбухина в улицу Георгия Липского, одесского зоозащитника, активиста общественной организации «Закон Природы», сложившего голову в бою в августе 2022 года в Херсонской области, бывшей улицы Академика Воробьёва в улицу Виталия Нестеренко, старшего лейтенанта, погибшего 4 октября 2023 года во время выполнения боевого задания по освобождению левого берега Днепра.

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