Где эта улица в Одессе: кто такой Менделе Мойхер-Сфорим

Его настоящее имя – Соломон Абрамович, но он называл себя Менделе Мойхер-Сфорим, что в переводе означает книгоноша. И с этим именем он вошёл в мировую историю и историю Одессы.

Шолом-Алейхем назвал его «дедушкой еврейской литературы».

Псевдоним был выбран не случайно, главным персонажем многих повестей Менделе был книгоноша, который путешествовал в кибитке, встречал разных людей и рассказывал свои истории.

В повести «Путешествие Вениамина Третьего», написанной в 1878 году, Мойхер-Сфорим говорит о неотступной мечте еврейского народа вернуться на свою историческую родину. И что любопытно, именно Одесса имеет непосредственное отношение к возникновению на Ближнем Востоке Еврейского Государства Израиль. Именно отсюда начиналась репатриация евреев на землю предков, которые развивали и обустраивали Иерусалим, Хайфу, Яффо, Гедер.

С 1881 года более 40 лет Менделе Мойхер-Сфорим возглавлял в Одессе учебное заведение для еврейских детей «Талмуд-Тора» на Спиридоновской, 26. Здесь же он и жил — в доме при школе.

В Одессе в память о Менделе Мойхер-Сфориме улица Дегтярная носила его имя с 1927 по 1941 год.

Могила Менделе Мойхер-Сфорима. Похоронен на Втором еврейском кладбище Одессы. В 1970-е годы перезахоронен на Втором христианском кладбище Одессы

С 2024 года его именем названа бывшая площадь Льва Толстого.

Одесса News информировала о переименовании улицы, носившей имя советского лётчика Анатолия Ляпидевского в улицу Степана Ралли — предприимчивого одесского грека, авторитетного «гласного» Одесской городской думы, мецената.

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