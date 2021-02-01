Одесситы продолжают борьбу за спасение дачи Маразли

В Одессе на Лидерсовском бульваре в воскресенье, 31 января, вновь митинговали за спасение памятника архитектуры — дачу Маразли.

Об этом сообщил телеграм-канал 8NEWS.

Как ранее информировала Одесса News, угроза сноса нависла над историческим зданием после того, как компания, которую связывают с народным депутатом от партии «Европейская солидарность» Алексеем Гончаренко, обнародовала свои планы по строительству там оздоровительного центра.

В настоящее время часть зданий на территории находится под арестом НАБУ.

Памятник архитектуры исключили из соответствующего реестра в интересах ООО «Бульвар 1906» (Бенефициар — Ткач Оксана Валерьевна). Договор аренды земельного участка, подписанный Трухановым, даёт право застройки земельного участка объектами якобы рекреационного назначения без обязательств по сохранению памятника.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте всегда в курсе важнейших событий.

Фото: Думская