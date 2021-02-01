Свитолина нападает в игре, Ястремская защищается от обвинений в допинге

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина уверенно стартовала на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Gippsland Trophy в Мельбурне (Австралия) с призовым фондом $565,53 тыс.

Во втором круге соревнований посеянная под 3-м номером Свитолина нанесла поражение немке Андреа Петкович — 6:1, 6:4, сообщает XSPORT.

«Было интересно. Я знала, что Петкович уже выиграла на турнире один матч, так что понимала, что она будет сразу же готова. Думаю, матчи, проведённые в Абу-Даби, помогли мне войти в игру, я мощно начала, хорошо пробивала, прилично двигалась. В итоге я провела качественный матч и довольна победой в двух сетах», — прокомментировала своё выступление Свитолина.

За выход в четвертьфинал турнира Свитолина встретится с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия, 13) — Данка Ковинич (Черногория).

Gippsland Trophy пройдёт до 6 февраля.

Вторая «ракетка» Украины, одесситка Даяна Ястремская всё ещё отстранена от участия в турнирах из-за положительной допинг-пробы. На прошлой неделе Независимый трибунал отклонил ходатайство Даяны о прекращении ограничений. Теннисистка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

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