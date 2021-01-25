Запрет одесским теннисисткам: Ястремской — на игру, Свитолиной — видеться с любимым

Независимый Трибунал отклонил ходатайство одесской теннисистки Даяны Ястремской об отмене временного отстранения в связи с нарушением антидопинговой программы, а спортсменке родом из Одессы Элине Свитолиной не разрешают из-за карантина встречаться с любимым человеком.

Об этих событиях сообщает XSPORT.

О положительном допинг-тесте Ястремской и временном отстранении её от выступлений на период расследования стало известно 7 января. Несмотря на запрет, на прошлой неделе одесситка вместе с другими игроками улетела из Катара в Австралию на открытый теннисный турнир Australian Open.

Ястремская может обжаловать решение Трибунала в Спортивном арбитражном суде, но пока ещё она этого не сделала.

Элина Свитолина, 5-я ракетка мира, заявила, что власти Австралии официально запретили ей встречаться во время карантина с её любимым человеком — теннисистом Гаэлем Монфисом.

Пара вынуждена общаться только по телефону, находясь на расстоянии нескольких гостиничных номеров.

«Это довольно специфический опыт. Нам разрешают находиться за пределами гостиничного номера не более пяти часов в день: два часа тенниса, два часа для поддержания формы и один час – на еду. Нам никуда не разрешат поехать в течение двух недель. Я и Гаэль Монфис получили официальное письмо, где говорится, что за это время нам не разрешается видеться. Это распоряжение властей Австралии. Конечно, непросто осознавать, что мы находимся рядом, но даже не можем повидаться. Иногда правила непонятны, но мы должны их соблюдать», — написала знаменитая теннисистка.

Турнир в Австралии стартует 8 февраля.

Кстати. В марте Свитолина собирается сыграть на трёх турнирах WTA: в Дохе (1-6 марта), Дубае ( 7-13 марта) и Майами (23 марта — 3 апреля).