Ходи цікаві лише тоді, коли продумані: одеська шашкістка впевнено крокує вперед

У Гантингтоні (штат Нью-Йорк) продовжується XII турнір з шашок US OPEN 2024 Kolman Turiy Memorial, в якому бере участь міжнародний гросмейстер, заслужений майстер спорту України, чемпіонка світу з шашок Вікторія Мотрічко.

Вчора Вікторія грала з найбільш рейтинговим шашкістом Іваном Трофімовим, міжнародним гросмейстером із Санкт-Петербурга, який після початку війни емігрував до Каліфорнії, повідомила нашому кореспонденту сама чемпіонка.

Вікторія повідомила, що поєдинок тривав майже 4 години і завершився з нічийним результатом.

За підсумками семи раундів Вікторія посідає перше міце в турнірній таблиці, набравши 12 очок.

По 10 очок мають монгольський спортсмен Мунджин Батарсух, незалежний Іван Трофімов та американець Євген Скляров.

«Попереду два важливих тури», — сказала одеситка.

Фото: Вікторія Мотрічко

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