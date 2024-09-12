Прокуратура передала в АРМА арестованную элитную квартиру в Одессе чиновника из РФ

По ходатайству прокуроров Одесской областной прокуратуры арестовано и передано в управление АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов) имущество, владельцем которого является супруга бывшего замминистра обороны РФ.

Как сообщает прокуратура, по данным следствия, высокопоставленный российский военный чиновник активно поддерживает агрессивную политику России в отношении Украины. Ранее он занимал должности заместителя министра обороны и председателя комитета по военно-техническому сотрудничеству, а в настоящее время является членом совета директоров оборонной корпорации и государственным советником при министерстве обороны России.

«В декабре 2023 года украинские власти внесли его в санкционный список за причастность к поддержке российской вооружённой агрессии против Украины. В рамках этих санкций были заблокированы все его активы на территории Украины, ограничена возможность проведения торговых операций, а также запрещена передача прав на интеллектуальную собственность. Санкционные меры включали блокирование попытки выведения денежных активов из Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что элитную квартиру на морском побережье Одессы площадью 1012,6 м кв пытались продать через посредника за 1,5 млн долларов США. Недвижимость, оформленная на жену подсанкционного чиновника, была арестована решением Киевского районного суда Одессы в апреле этого года. Арест недвижимости произведён в соответствии с украинским законодательством с целью сохранения вещественных доказательств в уголовном производстве и предотвращения выведения активов за пределы страны.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года Кабинет Министров согласовал принудительное изъятие в интересах государства ЧАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», принадлежавшего Сергею Курченко, который с февраля 2014 года скрывается в России.

Фото: Одесская облпрокуратура

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