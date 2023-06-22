Почему в Одессе ночью звучали сигналы воздушной тревоги

Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетный и авиационный удар иранскими ударными БпЛА «Shahed» по Украине, в том числе Одесской области.

Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ в оперативной сводке состоянием на 6 утра 22 июня.

Telegram-канал Воздушных сил ВСУ предупредил о ракетной опасности в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях, а через несколько минут в ВС ВСУ проинформировали, что есть угроза применения оккупантами баллистического вооружения по южным, северным и восточным областям Украины.

Ещё через некоторое время в Воздушных силах сообщили, что четыре российских стратегических бомбардировщика Ту-22М3 двигаются в сторону государственной границы Украины с востока, а в Черниговской и Сумской областях – угроза применения ударных БпЛА. Командование призвало украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

По информации Оперативного командования «Юг», было одно попадание на территории Одесской области, однако, оно не критическое.

«Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — говорится в военной сводке, однако, на данный час известно, что силами ПВО уничтожено 3 БпЛА.

Как сообщала Одесса News, 19 июня с акватории Чёрного моря в сторону Одессы было выпущено 4 ракеты «Калибр». Ни одна из них не долетела до своей цели. Все ракеты были уничтожены Силами ПВО ВСУ.

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