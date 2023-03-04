Весна пришла в Одессу в стиле танго

11 марта в Кафедральном соборе святого Павла (Кирха, ул. Новосельского, 68) состоится благотворительный концерт «Весна в стиле танго».

Перед зрителями выступит камерный оркестр Black Sea Orchestra под руководством талантливого дирижёра Олеси Пистовой.

Во время концерта прозвучат всемирно известные музыкальные шедевры.

Вход – свободный.

Часть собранных средств будет направлена на помощь ВСУ и меры по поддержке здания Кирхи.

Приходите к 18 часам.

Больше информации по телефону: 063-507-29-64.

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