Куда пойти в Одессе на выходных 27-28 июля

27-28 июля одесские учреждения культуры и искусства, которые имеют укрытия или находящиеся рядом с ними, системы энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

В Одессе официально открыты несколько зон для отдыхающих: пляжи «Итака», «Ибица», «Зебра», «Паблик», «Гранд Петин», инклюзивный пляж (рядом с «Калетоном»), «Калетон», «True Man Sun of a Beach (Аркадия) и два пляжа Red Line (Аркадия).

27 июля в Одесском Международном культурном центре UNION концерт классической музыки от Михаила Ксиды и Дианы Гульцовой – это новый формат, в котором прозвучит музыка от барокко до ХХ века. Вы откроете для себя красоту и яркость классической музыки, удивитесь удивительному сочетанию кларнета и клавесина, будете поражены величием и виртуозностью рояля, увлечётесь мелодичностью оперных арий в сопровождении ансамбля, послушаете хрупкую и виртуозную скрипку. Приходите к 19 часам в Еuroatlantic Event Hall, 2-й этаж, ул. Троицкая, 43. Стоимость билетов от 300 гривен.

27 июля спектакль «Мсье Блез» состоится в Театре малых комедий. Лёгкая французская комедия для хорошего настроения. Непревзойдённая игра актёров. Увлекательный и динамичный сюжет с элементами детектива. Спектакль предназначен для зрителей от 16 лет. Стоимость билетов от 275 гривен. Приходите к 18.00 по адресу: ул. Асташкина, 1.

28 июля в Одессе, в парке Марка Твена (бывший парк Горького), пройдёт семейный фестиваль The Harry Potter Fest. Приглашают всех, кто сходит с ума по Гарри Поттеру и всём, что с ним связано. В рамках фестиваля пройдут сказочный концерт, фудкорт «Три метлы», Безумная фотозона, розыгрыш от Долгопупса, мастер-классы, лотерея в Косом переулке и ещё много других волшебных активностей. Приходите к 16:00. Вход бесплатный.

28 июля украинский популярный певец Артём Пивоваров выступит на сцене Одесского театра музыкальной комедии. Приходите к 19:00. Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3. Билеты от 700 гривен.

28 июля в Одесском Международном культурном центре UNION состоится мировая премьера мюзикла No One in Front of the Mirror («И перед зеркалом никого»). Эксклюзивный показ международного проекта Израиль-Украина приглашает в увлекательное путешествие между прошлым и настоящим. Стоимость билетов от 400 гривен. Приходите к 18 часам.

До 1 августа в Одесском музее западного и восточного искусства выставка картин, ставших дипломными работами выпускников кафедры изобразительного искусства Архитектурно-художественного института Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Увидеть работы молодых талантливых художников можно ежедневно (кроме среды) с 12:00 до 18:00 (касса до 17:30). Стоимость билетов – 100 грн (для учащихся и пенсионеров действуют скидки). Адрес: ул. Пушкинская, 9.

До 1 августа выставка «Акварельные этюды Израиля» будет работать в Доме-музее Н. К. Рериха. Автор – Людмила Беренштейн, член объединения профессиональных художников Израиля. Художник пытается находить гармонию во всех областях жизни, делиться положительными эмоциями, шагая жизненным путём в ритмах природы. Поэтому использует малейшую возможность поработать с натуры, а затем показать зрителям. Адрес: Большая Арнаутская, 47. Музей работает с 10 до 18 ежедневно, кроме понедельника.

До 2 августа в Одесском музее западного и восточного искусства работает выставка «Под давлением», на которой представлены работы шести художников, вынужденных покинуть собственные дома из-за войны. Все они продолжают работу в Одессе.

Уютных, мирных выходных!

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy