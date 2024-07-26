В Британии испытали лазерное оружие против воздушных целей

В Великобритании впервые опробовали боевое противовоздушное лазерное оружие, установленное на транспортном средстве.

Как сообщает Укринформ, об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление производителя этого оружия компании Raytheon ( RTX).

«Высокоэнергетический лазер, разработанный для уничтожения воздушных дронов, был применён с британского бронированного автомобиля Wolfhound на территории военной базы Портон Даун на юге Англии», — говорится в материале.

Отмечается, что война в Украине продемонстрировала критическую важность на поле боя БпЛА и технологий противодействия им, существенно увеличив спрос на них в мире.

«Всё большее распространение и развитие дроновой войны делает ещё более важным быстрое внедрение технологий противодействия БпЛА», — заявили в Raytheon.

Одесса News информировала, что 23 июля 2024 года украинские беспилотники атаковали паром в черноморском порту Кавказ.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy