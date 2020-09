Оставшиеся из-за COVID-19 без дела британские круизные лайнеры стали призраками

В Британии круизные лайнеры, оставшиеся без дела из-за обрушившегося коронавируса. стали своего рода «лайнерами-призраками», что само по себе привлекло туристов.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на CNN, в Великобритании проводят экскурсии к круизным лайнерам, которые простаивают в водах Ла-Манша из-за COVID-19.

«Хотя корабли выведены из эксплуатации в связи с пандемией коронавируса и пока не перевозят туристов, это жуткое зрелище стало толчком для создания там мини туристической индустрии благодаря предприимчивому местному жителю Полу Дерему (Paul Derham)», – говорится в сообщении.

Дерем работал на круизных лайнерах в течение 27 лет, а сейчас руководит двумя паромами в Мадфорде, небольшом прибрежном городе в английском регионе Дорсет. С началом коронакризиса мужчина заметил, что некоторые из самых известных круизных кораблей мира стоят вдоль его паромных маршрутов. Тогда у него возникла идея проводить туры к «лайнерам-призракам», чтобы показать гигантов желающим как можно ближе. Кроме того, Дерем использует свои знания о круизной индустрии, чтобы развлечь своих клиентов.

Туристы, в частности, могут увидеть лайнеры Anthem of the Seas, Jewel of the Seas and Allure of the Seas, Queen Mary 2, Arcadia и Aurora.

Два парома компании Mudeford Ferry обычно перевозят по 80 человек, но для обеспечения социального дистанцирования Дерем бронирует лишь 30 человек в тур.

Новое туристическое развлечение стало довольно популярным летом Из-за паузы, которая продолжается в круизной индустрии, компания планирует проводить туры и осенью.

Как сообщала Одесса News, по планам АМП Украины, немецкая компания Phoenix Reisen 9 сентября должна была осуществить судозаход лайнера MS Amera в Одессу, а 15 октября — судна Aegean Odyssey.