В Украине за сутки 2 141 новый случай коронавируса, 30 смертельных

В Украине за последние сутки зарегистрирован 2 141 случай заражения коронавирусом, общее их количество достигло 121 215.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Согласно этим данным, за сутки умерли 30 инфицированных, всего с начала эпидемии болезнь унесла жизни 2 557 украинцев.

Выздоровели уже 56 734 человека, за последние сутки — 380.

Больше всего больных выявлено в Киеве (277), Одесской (189) и Харьковской (187) областях.

В Украине с понедельника, 31 августа, начало действовать новое эпидемическое зонирование.

К «красной» зоне отнесена 21 административно-территориальная единица Украины: города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; города Беляевка и Измаил Одесской области; города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ривненской области; города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области; город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

К оранжевой зоне отнесены: города Луцк и Владимир-Волынский, Луцкий и Маневицкий районы Волынской области; город Коростень, Житомирский и Коростенецкий районы Житомирской области; города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области; города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумачский районы Ивано-Франковской области; город Березань и Киево-Святошинский район Киевской области; города Львов, Моршин и Самбор, Жолковский, Пустомытовский и Яворовский районы Львовской области; город Черноморск, Болградский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области; город Вараш, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий, Острожский и Ривненский районы Ривненской области; город Сумы Сумской области; город Тернополь, Бучачский, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области; город Харьков и Богодуховский район Харьковской области; Волочисский район Хмельницкой области; город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области; Бобровицкий район Черниговской области.

К желтой зоне отнесены: Винница, Жмеринка, Казатин и Могилёв-Подольский, Винницкий, Жмеринский, Калиновский, Могилёв-Подольский и Хмельницкий районы Винницкой области; город Владимир-Волынский, Гороховский, Иваничевский, Киверцовский, Любашевский, Старовыжевский, Турийский и Шацкий районы Волынской области; города Житомир, Бердичев и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Лугинский, Овручский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области; города Берегово и Хуст, Береговский, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области; города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Кагарлыкский, Макаровский, Рокитнянский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области; города Борислав, Дрогобыч и Стрый, Бродовский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостисский, Самборский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Стрыйский районы Львовской области; города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы Одесской области; город Ривне, Владимирецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ривненской области; Кролевецкий, Недрыгайловский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области; Борщевский, Зборовский, Подволочисский, Подгаецкий и Шумской районы Тернопольской области; города Люботин, Первомайский и Чугуев, Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Коломакский, Купянский, Нововодолажский и Харьковский районы Харьковской области; города Хмельницкий, Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Красиловский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области; города Чернигов, Нежин и Прилуки, Борзнянский, Ичнянский, Козелецкий, Коропский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Талалаевский районы Черниговской области; город Киев.

Как сообщала Одесса News, такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.