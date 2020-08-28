В Одесской области изменили зоны адаптивного карантина: в «красную» попал ещё и Измаил

27 августа состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Украины.

Как сообщает на своей странице в Facebook председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый, «Кабинет Министров обновил эпидемические пределы Одесской области».

Глава ООГА сообщает, что с понедельника, 31 августа, начнёт действовать новое эпидемическое зонирование: к «красной» зоне будут отнесены города Беляевка и Измаил.

Максим Куцый напоминает, что ожидает с понедельника жителей этих городов: запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений (школ, детских садов, вузов), деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

В «оранжевую» зону попали город Черноморск, а также Болградский, Овидиопольский и Тарутинский районы.

В этой зоне действуют следующие ограничения:

— деятельность учреждений питания при наполненности более 50% посадочных мест,

— перевозка пассажиров в количестве не более 50% сидячих мест.

— деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

— плановые госпитализации в больницах;

— спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;

— приём новых смен в детские лагеря;

— ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 100 квадратных метров и не более 220 человек в целом.

К «жёлтой» зоне по-прежнему, отнесена Одесса, а также города Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, районы Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы.

В этой зоне запрещена деятельность ночных клубов, заведений питания с 24:00 до 7 утра. Также ограничено проведение массовых мероприятий в заведениях питания для более 20 человек. Ограничена работа хостелов и учреждений социальной защиты пожилых людей, которые находятся в зоне риска.

Максим Куцый напомнил, что границы зон адаптивного карантина будут действовать 14 дней.

«Я знаю, что каждый из нас хочет, чтобы дети пошли в школу, а бизнес продолжал работать с минимальными ограничениями. Это возможно и зависит только от нас — жителей Одесской области. Необходимо носить маски, держать дистанцию ​​и избегать мест массового скопления людей. Сразу обращаться к семейному врачу при наличии симптомов заболевания. Верю, что мы можем сознательными и совместными усилиями и эффективно противодействовать распространению коронавируса», — обратился глава ОГА к жителям региона.

Между тем, в Одесской области по состоянию на утро 28 августа лабораторно подтверждён 6 751 случай COVID-19, из них за сутки рекордное количество — 214.

Об этом сообщает ресурс Системы мониторинга Аппарата СНБО.

Всего в одесском регионе зарегистрировано 99 смертей от COVID-19. В течение суток 6 новых летальных случаев — также антирекорд в регионе.

Выздоровели всего 1 742 пациента, за сутки — 53.

Сейчас болеют 4 910 пациентов.

Как сообщала Одесса News, в Украине за последние сутки зарегистрировано 2 438 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 114 497. Умерло 48 человек.