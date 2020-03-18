Одесский рынок «7 километр» закрылся

Из-за пандемии коронавируса Covid-19 закрыт на карантин крупнейший в Украине и Восточной Европе промтоварный рынок «7 километр» в Одесской области.

О прекращении работы сообщает официальный сайт рынка.

«Администрация промтоварного рынка «7 километр» вводит ограничение в работу рынка. Все службы, структурные подразделения и администрации торговых комплексов, осуществляющих работу с гражданами, в том числе бюро пропусков и договорной отдел, прекращают приём посетителей», — говорится в сообщении.

В изданном приказе отмечается, что все субъекты хозяйствования на рынке обязаны соблюдать требования и порядок работы в период карантинных мероприятий, введённых постановлением Кабмина Украины.

Согласно документу, профильные службы рынка будут осуществлять ежедневную усиленную дезинфекцию общественных территорий промрынка. Все работники предприятия будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

«Доступ субъектов хозяйственной деятельности (физических лиц – предпринимателей и юридических лиц), их представителей, арендаторов, наёмных работников, в торговые объекты и к принадлежащему им имуществу осуществляется в соответствии с установленным графиком работы Промрынка, как всегда, по пропускам.

Предприниматели будут своевременно информироваться о вводимых государством требованиях в рамках чрезвычайной ситуации и о возможных изменениях в работе», — говорится в сообщении.

Кстати. На оптово-розничном промтоварном рынке заняты около 60 тысяч человек, здесь есть 15 тысяч торговых и складских объектов, вокруг 8 автостоянок, банковское отделение, пожарная часть, станция скорой помощи, 3 медпункта и отделение полиции.