Коронавирус может жить на коже человека в 5 раз дольше, чем грипп

Группа исследователей Киотского префектурального медицинского университета в Японии сообщила, что коронавирус может сохранять активность на коже человека в течение 9 часов, то есть приблизительно в пять раз дольше, чем вирусы гриппа.

Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что доцент Хиросэ Рёхэй и его коллеги провели исследование, чтобы определить, как долго коронавирус может выжить на коже человека.

«Учёные нанесли на образцы кожи, взятые у умерших, около 100 тысяч коронавирусов и такое же число вирусов гриппа А. Они обнаружили, что коронавирус оставался заразным примерно 9 часов, а вирус гриппа – примерно 1 час 50 минут», — говорится в сообщении.

Между тем, в самой Японии по состоянию на 22 октября, по данным, зафиксировано 93 933 случая коронавируса, в том числе 1 679 летальных. Страна занимает 48-е место в мире по количеству заражённых коронавирусом (Украина — 24-е).

В мире на 22 октября зарегистрировано 41 487 185 (+444 606 за сутки) случаев коронавируса, 1 136 341 летальный (+6 750).

Первенство по количеству заболевших в мире удерживают США, Индия и Бразилия.

Как сообщала Одесса News, в Великобритании учёные выяснили, что ухудшение слуха, в частности, шум в ушах, может быть одним из симптомов COVID-19.